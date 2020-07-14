Хованов о переходе в «Ак Барс»: «Рад вернуться в родную команду»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хованов поделился эмоциями от перехода в казанский клуб и рассказал о задачах на предстоящий сезон.

«Рад вернуться в родную команду, где меня воспитали и дали путь в большой хоккей. Хочу сказать слова благодарности «Ак Барсу», генеральному менеджеру и тренерскому штабу, что дали возможность подписать контракт на год и показать свои силы дома. Сделаю все возможное, чтобы пробиться в состав и помогать команде», — приводит слова Хованова пресс-служба клуба.

20-летний хоккеист подписал с казанским «Ак Барсом» двусторонний контракт на один год.

Ранее Хованов 3 года выступал в юниорской лиге Квебека, где играл за «Монктон». В его составе россиянин набрал 99 (32+67) очков в 51 матче. Александр считается одним из самых талантливых молодых центрфорвардов России.