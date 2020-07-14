Ак Барс Банк оказал поддержку бизнесу на 11 млрд рублей

В рамках реализации антикризисных мер поддержки экономики Ак Барс Банк оказал помощь бизнесу на 11 млрд рублей. Клиенты получили поддержку как в рамках государственных, так и собственных программ банка. Повышенным спросом у предпринимателей пользовались программы по реструктуризации действующих займов и льготный кредит на восстановление деятельности под 2%.



Ак Барс Банк реструктуризовал кредиты на 6 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей было реструктуризировано по собственным программам банка.



По программе кредитования на восстановление деятельности под 2% годовых (в рамках Постановления правительства РФ №696) одобрено заявок на сумму 1,3 млрд рублей.



Системообразующим предприятиям оказана поддержка на 3,1 млрд рублей. По данной программе Ак Барс Банк выдает льготные кредиты на пополнение оборотных средств сроком до года по ставке не более 5% годовых.



Кроме того, банк участвует в программе кредитования на выплату заработной платы под 0%. На сегодняшний день для поддержания занятости одобрено кредитов на 225 млн рублей.

ПАО «Ак Барс Банк»

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