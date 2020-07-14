Системе «Народный контроль» в Татарстане исполнилось 6 лет

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В апреле системе «Народный контроль» исполнилось 8 лет. Сегодня на брифинге подвели итоги ее работы за 6 месяцев текущего года.

В сутки в систему поступает около 287 заявок. Обрабатывают жалобы жителей республики 829 человек. Около 36% обращений модераторы отклоняют за некорректное оформление. После исправления замечаний передают сотрудникам госвласти.

За первое полугодие поступило более 39 тыс. заявок, которые заработали свыше 18 тыс. оценок и почти 28 тыс. комментариев. У этих заявок оказалось 79 тыс. подтверждений от других пользователей системы, которые называют «поддержками». 68% из заявок этого года решены. По более чем 8 тысячам уведомлениям запланированы работы, в работе — свыше 2,5 тыс. заявок. 1,7 тыс. заявителей получили мотивированный отказ.

Лидер по обращениям — благоустройство территорий. Количество заявок выросло на 21% в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 17 тысяч заявок. Среди популярных обращений жалобы на состояние дорог, дорожное движение и оказание ЖКУ.

Ранее инспекторы Минэкологии РТ через сервис «Народный контроль» обнаружили в Нижнекамском районе незаконную свалку ТБО.

