«Яндекс» выведет на дороги в России и США новые беспилотные автомобили — часть из них появится в Иннополисе

«Яндекс» в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) выведет на дороги общего пользования в России и США 100 новых беспилотных автомобилей Hyundai Sonata в этом году.

Отмечается, что часть автомобилей поступит в Иннополис и будет использоваться в сервисе беспилотных такси. Первые беспилотные Hyundai Sonata уже выехали на улицы Москвы в марте.

Остальные автомобили присоединятся к тестовому флоту компании в США, передает ТАСС.

В машинах усовершенствовали набор камер. Их теперь стало больше, некоторые из них — с разным фокусным расстоянием.

Радары расположились на крыше и помогают системе распознавать еще больше машин впереди и за автомобилем. Лидары на передних крыльях теперь могут еще лучше «видеть» пешеходов и транспорт в условиях ограниченного бокового обзора.

Отметим, что Яндекс и Hyundai Mobis подписали соглашение о намерениях создать платформу для беспилотных автомобилей в марте прошлого года. Автопроизводители смогут использовать платформу для создания беспилотных автомобилей, в том числе для каршеринговых компаний и сервисов такси.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить правила тестирования беспилотных автомобилей.

