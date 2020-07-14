Стала известна дата начала нового сезона Единой лиги ВТБ

В Единой лиге ВТБ определились с датой начала нового баскетбольного сезона, а также сформировали окончательный состав участников.

Регулярное первенство сезона-2020/21 стартует 20 сентября, по итогам которого определится восьмерка клубов, вышедших в плей-офф. Матчи на выбывание будут проходить до трех побед одной из команд.

Всего в новом сезоне примут участие 13 коллективов, в том числе четыре иностранных: казахстанская «Астана», польская «Зелена Гура», эстонский «Калев» и белорусский «Цмоки-Минск».

Напомним, ранее стали известны соперники казанского УНИКСа по групповому этапу Кубка Европы по баскетболу.