Газизов передал свою часть акций «Уфы» родному брату

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов передал свою часть акций ФК «Уфа» родному брату Рамилю Газизову. Об этом функционер сообщил в интервью Sport24.

«Акции «Уфы» я передал брату. Владельцем их не являюсь, так что конфликта интересов нет», — сказал Газизов.

По некоторым данным, Газизову принадлежали около 60% акций футбольного клуба, что составляло контрольный пакет. Перед уходом из «Уфы» ему пришлось расстаться с акциями, так как это запрещено регламентом Российского футбольного союза (РФС).

Подробнее о переходе Газизова на работу в московский «Спартак» можно почитать в материале «Реального времени».