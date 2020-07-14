Девятиклассник из Куюков строит цех для производства сыра

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Четырнадцатилетний Данияр Гумаров из села Куюки в Татарстане организовал собственное производство сыра и сейчас вместе с семьей строит отдельный цех для твердых сыров.

«Сейчас мы строим на участке отдельный цех. Хотим больше делать твердых сыров, а для этого нужно отдельное помещение с определенным режимом для созревания», — рассказал Гумаров «РИА Новости».

По его словам, им с мамой не нравились сыры, которые продаются в магазине, поэтому они решили сделать собственный по рецептам бабушек и дедушек.

В декабре 2018 года подросток получил поддержку президента Татарстана Рустама Минниханова и прошел обучение на других сыроварнях в республике.



Сыроварню Гумаров запустил в конце прошлого года. Сейчас он производит около 30 кг сыра в месяц.

«Мы делаем сыры мягкие, деликатесные, полутвердые, с плесенью. Из полутвердых — качокавалло, канестрато, качотта, из мягких вытяжных сыров — буратта, моцарелла, чечил. Всего более 15 видов. Сейчас покупателей много, не могу сосчитать. Есть из Казани, Набережных Челнов», — говорит Данияр.

В прошлом году, как только мальчику исполнилось 14 лет, он стал самозанятым.