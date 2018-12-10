Минниханов подарит 200 тысяч рублей 13-летнему сыроделу

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи с выпускниками V образовательного проекта «Фабрика предпринимательства» выделит 200 тыс. рублей на развитие бизнеса 13-летнему Данияру Гумарову.



Мальчик вместе с мамой занимается сыроварением. По словам Гумарова, ему необходимо 200 тысяч рублей на оборудование.

— А у папы нет денег, чтобы инвестировать? — поинтересовался президент РТ.

— У меня нет папы, — ответил мальчик.

— Понятно. Хорошо, мы вам поможем, — пообещал Минниханов.

Отмечается, что в рамках «Фабрики предпринимательства» свои проекты руководству Татарстана представили лучшие выпускники, также у них была возможность попросить инвестиции у членов жюри, среди которых был президент Татарстана Рустам Минниханов и несколько бизнесменов.

Напомним, «Фабрика предпринимательства» реализуется с 2014 года при поддержке Минэкономики Татарстана и КФУ. Участники под руководством опытных бизнесменов с доходом от 1 млн в месяц учатся зарабатывать деньги. Подробно — в материале «Реального времени».