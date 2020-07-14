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В Татарстане объяснили появление строчки «за дезинфекцию» в счетах за коммуналку

11:30, 14.07.2020 1
В Татарстане объяснили появление строчки «за дезинфекцию» в счетах за коммуналку
Фото: wikipedia.org

Центр контроля за ЖКХ Татарстана объяснил появление строчки «за дезинфекцию» в счетах за коммуналку.

В период пандемии некоторые жители Татарстана увидели в счетах-фактурах новую строку расходов — «за дезинфекцию», рассказал исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.

Он отметил, что новая строка появилась не у всех горожан, а только у тех, с кого не взимали плату по статье «уборка мест общего пользования». В целом же именно в эту статью расходов должна включаться дезинфекция.

«Не везде дезинфекция проводилась как положено, но собственники должны были требовать правильного проведения дезинфекции», — добавил Романов.

Ранее глава Госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев рассказал, как будут расти цены на газ, электричество и вывоз мусора.

 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:49
    Необходимо вернуть в счет- фактуры построчное указание услуг и оплаты. Иначе кто только там уже и за что только не взыскивает деньги! Например, три пацана в подъездах, внутри, поставили видеокамеры и по договоренности с "Уютным домом" собирают деньги. Жильцы об этом даже не знают. Многие уже и не понимают, за что с них взимают такие деньги. А жилищникам всё мало.
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