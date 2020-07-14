Владельцам оружия с истекшим разрешением необходимо подать документы на продление РОХа до 1 августа 2020 года

В связи с пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений правительством России было принято решение с 6 августа по 1 сентября автоматически продлить срок действия истекающих разрешений на хранение и ношение огнестрельного оружия и патронов к нему. Однако, чтобы продлить истекшие РОХи вовремя, надо подать заявление на продление в срок не позднее 1 августа 2020 года. Сделать это можно в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг. Об этом сегодня журналистам рассказали в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Республики Татарстан.

Заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота гражданского оружия (охотничьего и ограниченного поражения), частной охранной и детективной деятельности до 1 августа подаются и принимаются исключительно в электронном виде. А рассматриваются только в случае, если у заявителя имеется возможность получения необходимых медицинских документов, справок с места службы и прочих требуемых документов и если он предоставил их через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Получить новые разрешения на хранение и ношение, а также лицензии на приобретение гражданского оружия в подразделениях Росгвардии в Татарстане можно по предварительной записи по телефону соответствующего территориального подразделения по месту жительства.

В настоящее время на учете в территориальных подразделениях ЛРР Татарстана состоят более 45 тысяч владельцев гражданского оружия, на хранении у которых находится более 71 тысячи единиц оружия.

В рамках оказания государственных услуг подразделениями ЛРР Татарстана за 2020 год рассмотрено и принято 13,4 тыс. заявлений граждан и юридических лиц. На территории республики зарегистрировано 543 частных охранных организации, под охраной которых находятся около 26 тысяч объектов. В ЧОО работают более 23 тысяч человек.