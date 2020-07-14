На стройке второго этапа Большого Казанского кольца завершили устройство пролетов на мосту
В Казани на мосту через Монастырскую протоку в рамках второго этапа Большого Казанского кольца завершили устройство пролетных строений.
Работы начались в марте текущего года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На прошлой неделе рабочие завершили работы по бетонированию в объеме 970 кубических метров и натяжению преднапрягаемой арматуры правого пролета моста и начали демонтаж опалубки пролетного строения под правую проезжую часть.
Также здесь уложили уже свыше 3 км трамвайных путей. На данный момент работы по их строительству выполнены более чем на 80%.
На стройке велось формирование земляной насыпи и дорожного полотна, продолжилась разработка котлована очистных сооружений и под пожарные резервуары, передает пресс-служба Минтранса РТ.
Вчера в ведомстве рассказали, что на стройке первого этапа БКК уложили трамвайные пути.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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