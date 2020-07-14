На стройке второго этапа Большого Казанского кольца завершили устройство пролетов на мосту

В Казани на мосту через Монастырскую протоку в рамках второго этапа Большого Казанского кольца завершили устройство пролетных строений.

Работы начались в марте текущего года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На прошлой неделе рабочие завершили работы по бетонированию в объеме 970 кубических метров и натяжению преднапрягаемой арматуры правого пролета моста и начали демонтаж опалубки пролетного строения под правую проезжую часть.

Также здесь уложили уже свыше 3 км трамвайных путей. На данный момент работы по их строительству выполнены более чем на 80%.

На стройке велось формирование земляной насыпи и дорожного полотна, продолжилась разработка котлована очистных сооружений и под пожарные резервуары, передает пресс-служба Минтранса РТ.

Вчера в ведомстве рассказали, что на стройке первого этапа БКК уложили трамвайные пути.