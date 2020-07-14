Путин подписал пакет законов: о ломбардах, долгостроях, инвесторах в Арктике и СЭЗ в Крыму

Президент России Владимир Путин накануне подписал ряд законов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, он подписал закон, запрещающий выдачу займа под залог недвижимости.

Кроме того, Путин утвердил пакет законов о льготах для инвесторов в Арктике. Теперь любой предприниматель, который вложит не менее 1 млн рублей, становится резидентом, и сможет получить льготы и неналоговые преференции. Путин подписал закон о пониженных тарифах страховых взносов для СЭЗ в Крыму. С 1 января 2020 года они составят 7,6%.

Также президент одобрил передачу Сербии листа Мирославова Евангелия в обмен на 7 картин Николая Рериха. Вчера он также утвердил ратификацию договора с Монголией о сотрудничестве в оборонной и военно-технической сферах.

Еще один закон касается семей погибших военных. Теперь таким семьям будут предоставлять жилье без учета выслуги лет. Многодетным отцам с беременными женами будут давать отсрочку от призыва по мобилизации.

Президент подписал закон, упрощающий завершение долгостроев. Так, деньги компенсационного фонда теперь можно использовать на достройку всех домов вне зависимости от уплаты взносов застройщиком по конкретному объекту.

Центральный аппарат МВД по указу президента сократят до 5 834 сотрудников, более чем на 130 человек. Также он подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3% с 1 октября 2020 года.