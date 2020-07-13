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В Татарстане сгорела фура с пластиком

22:47, 13.07.2020
В Татарстане сгорела фура с пластиком
Фото: "Татар-Информ"

В Татарстане сгорела фура, груженная пластиком. О произошедшем рассказали пользователи соцсетей.

Случай произошел на 78-м километре трассы Казань — Ульяновск в Апастовском районе республики. Там вспыхнул груженный пластиковыми изделиями «КАМАЗ», передает «Татар-Информ».

Прибывшие спасатели потушили грузовик. Пострадавших нет.

Ранее в Елабужском районе Татарстана сгорела фура с печеньем из Свердловской области.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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