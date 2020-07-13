В Татарстане сгорела фура с пластиком
В Татарстане сгорела фура, груженная пластиком. О произошедшем рассказали пользователи соцсетей.
Случай произошел на 78-м километре трассы Казань — Ульяновск в Апастовском районе республики. Там вспыхнул груженный пластиковыми изделиями «КАМАЗ», передает «Татар-Информ».
Прибывшие спасатели потушили грузовик. Пострадавших нет.
Ранее в Елабужском районе Татарстана сгорела фура с печеньем из Свердловской области.
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