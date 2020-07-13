ВОЗ назвала четыре варианта развития ситуации с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус перечислил четыре сценария распространения COVID-19 в разных странах.

По словам Гебрейесуса, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Все страны подвержены риску, но не все одинаково пострадали, передает «Коммерсант».

Первый сценарий, перечисленный главой ВОЗ относится к странам Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Они оказались готовы и им удалось избежать крупных вспышек. Второй сценарий относится к многим странам Европы, где ситуация была сложная, но даже крупные вспышки были взяты под контроль.

Третий вариант развития событий таков, что страны смогли справиться с первым пиком, но после ослабления ограничений из накрыла вторая волна. Глава ВОЗ не уточнил, что это за страны. Четвертый сценарий относится к США, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, где инфекция распространяется быстрее всего.



Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за минувшие сутки новое рекордное число заболевших.

