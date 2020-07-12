ВОЗ сообщила о новом рекордном количестве заразившихся COVID-19 за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за минувшие сутки новое рекордное число заболевших.
Так, за сутки зарегистрированы в общей сложности 230 370 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5285 пациентов с COVID-19, согласно последним данным организации.
Общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 552 765.
Предыдущий рекорд был установлен 10 июля. Тогда ВОЗ зарегистрировала более 228 тысяч случаев заражения коронавирусом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым