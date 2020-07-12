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ВОЗ сообщила о новом рекордном количестве заразившихся COVID-19 за сутки

19:52, 12.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ сообщила о новом рекордном количестве заразившихся COVID-19 за сутки
Фото: realnoevremya.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за минувшие сутки новое рекордное число заболевших.

Так, за сутки зарегистрированы в общей сложности 230 370 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5285 пациентов с COVID-19, согласно последним данным организации.

Общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 552 765.

Предыдущий рекорд был установлен 10 июля. Тогда ВОЗ зарегистрировала более 228 тысяч случаев заражения коронавирусом.

ОбществоМедицина
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