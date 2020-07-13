Игрок «Рубина» Кварацхелия может перейти в «Краснодар»
«Краснодар» заинтересовался покупкой полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщает телеканал «Матч ТВ».
Краснодарский клуб намерен приобрести грузинского игрока по окончании текущего сезона РПЛ. По данным источника, в переговорах между сторонами все будет зависеть от предложенной суммы за футболиста.
При этом главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий настаивает на сохранении Кварацхелии в казанском клубе. Также на игрока претендует одна испанская команда.
Контракт грузинского футболиста с казанцами действует до лета 2024 года.
Напомним, накануне Кварацхелия помог «Рубину» завоевать ничью в матче 28-го тура против ЦСКА. Он заработал пенальти, который успешно реализовал Евгений Марков. Подробнее об итогах матча с московскими «армейцами» можно почитать в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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