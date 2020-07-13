В России могут закрыться до четверти торговых центров

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В России может закрыться четверть российских торговых центров. Об этом предупредили в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Торговые центры были закрыты в России с начала пандемии. РСТЦ попросил правительство перенести сроки уплаты налогов ТЦ на 2020 год. Общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

РСТЦ отметили, что у торговых центров нет денег погасить задолженность. Если отсрочку не продлить, закроется примерно четверть ТЦ.

Напомним, что сегодня в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк».

