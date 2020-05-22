Набиуллина: годовая инфляция достигнет пика летом
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила об исчерпании ускорения роста цен в России, связанного с ослаблением рубля и повышенным спросом на ряд товаров. Об этом она заявила на онлайн-конференции.
По словам главы регулятора, за последнюю неделю была зафиксирована околонулевая инфляция, а в последние две недели годовая инфляция стабильно находилась на уровне чуть выше 3%.
Набиуллина отметила, что годовая инфляция в России может достичь локального пика летом 2020 года.
По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3,8—4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым