Ак Барс Банк запустил онлайн-сервис по оформлению ОСАГО

На своем сайте Ак Барс Банк запустил сервис по сравнению стоимости и покупке полиса ОСАГО. Экономия за счет разницы предложений страховых компаний достигает 20%.

Сервис Ак Барс Банка рассчитывает точную стоимость страховки с учетом скидок (12+). Купленный полис придет на электронную почту.



Сервис позволяет сравнить цены на полис ОСАГО у многих страховых компаний, выбрать

и оформить наиболее выгодное предложение. В дальнейшем система напомнит о необходимости продлить полис в следующем году. Сервис доступен и для мобильных устройств.



Оформление занимает около 5 минут, при этом потребуется всего три документа: водительское удостоверение, паспорт гражданина РФ и свидетельство о регистрации транспортного средства. Подлинность полиса гарантирована.



Банк рекомендует заблаговременно пройти техническое обслуживание

автомобиля, так как без справки ТО полис ОСАГО оформить не получится.



ПАО «Ак Барс Банк»

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