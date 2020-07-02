Откроют ли кинотеатры в Татарстане, станет известно после 15 июля
Власти Татарстана предложили дождаться 15 июля, чтобы оценить, можно ли открыть в республике кинотеатры.
По словам Галимовой, каждое решение об ослаблении ограничений принимается исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.
«Ситуация контролируемая, но не позволяющая нам отказаться от всех ограничений, потому что мы должны понимать, что быть полностью уверенными, что не возникнет каких-то других рисков, мы не можем. И каждый шаг, каждое принятое решение — очень взвешенное, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации. Как только будем понимать, что ситуация позволяет вводить все новые послабления в этой части, они, безусловно, будут приниматься», — сообщила Галимова о переходе на следующий этап послаблений.
Ранее пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявила, что никаких планов в части открытия границ с другими странами в Татарстане не строят.
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