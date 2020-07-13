Казанский врач дала несколько советов, как избежать теплового удара

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Врач по гигиеническому воспитанию Республиканского центра медицинской профилактики Роза Алимова дала несколько советов, как избежать теплового удара в жаркую погоду.

Она перечислила признаки теплового удара: головная боль, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение, холодный пот.

Алимова посоветовала избегать прямых солнечных лучей с 11.00 до 15.00, поскольку в это время солнечная активность на максимальном уровне. Также врач напомнила о необходимости носить головной убор.

По словам Алимовой, в жаркую погоду следует искать тень и находиться в ней как можно чаще и дольше. Перед сном будет полезно принять прохладный душ, а во время сна укрываться легким покрывалом или вообще его не использовать. Окна лучше оставить открытыми для притока свежего воздуха.

Врач отметила, что при любых признаках теплового или солнечного удара нужно вызывать медиков, а до их приезда оказать первую помощь. Если человек в сознании, его нужно перенести в тень, обеспечить доступ воздуха. Желательно, чтобы он находился в горизонтальном положении.

Также Алимова рассказала, когда лучше всего загорать. По ее словам, солнечные ванны лучше всего принимать утром или вечером, их продолжительность не должна превышать 10 или 15 минут. В дальнейшем время можно увеличить, но не стоит находиться под солнцем более двух часов.



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