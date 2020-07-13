С начала лета на водоемах Татарстана погибли 36 человек

С 1 июня по 12 июля на водоемах Татарстана произошло 39 происшествий. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, 36 человек (в том числе трое детей) погибли. Еще 10 человек (в том числе двух детей) спасли.



На данный момент в Татарстане официально закрыты для посещений пляжи, их откроют только на третьем этапе снятия ограничений (сейчас республика на втором этапе). Однако отдыхающих это не останавливает, люди все равно загорают и купаются в водоемах. Это уже привело к всплеску смертельных случаев на воде — в водоемах Татарстана только за выходные утонули девять человек.

За выходные на пляжах Казани были проведены масштабные рейды в местах массового отдыха людей у воды, в том числе у озер Лебяжьего, Глубокого и Изумрудного. В МЧС отметили, что для многих горожан новость о закрытии пляжей «стала откровением».

«Да и те, кто наслышан об ограничениях, признаются, что в такую жару без купания в водоеме никак не обойтись», — сообщили в ведомстве.