Новости происшествий

15:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

С начала лета на водоемах Татарстана погибли 36 человек

13:35, 13.07.2020
С начала лета на водоемах Татарстана погибли 36 человек
Фото: realnoevremya.ru

С 1 июня по 12 июля на водоемах Татарстана произошло 39 происшествий. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ, 36 человек (в том числе трое детей) погибли. Еще 10 человек (в том числе двух детей) спасли.

На данный момент в Татарстане официально закрыты для посещений пляжи, их откроют только на третьем этапе снятия ограничений (сейчас республика на втором этапе). Однако отдыхающих это не останавливает, люди все равно загорают и купаются в водоемах. Это уже привело к всплеску смертельных случаев на воде — в водоемах Татарстана только за выходные утонули девять человек.

За выходные на пляжах Казани были проведены масштабные рейды в местах массового отдыха людей у воды, в том числе у озер Лебяжьего, Глубокого и Изумрудного. В МЧС отметили, что для многих горожан новость о закрытии пляжей «стала откровением».

«Да и те, кто наслышан об ограничениях, признаются, что в такую жару без купания в водоеме никак не обойтись», — сообщили в ведомстве.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем