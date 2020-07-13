Банк ЗЕНИТ помогает предпринимателям перейти в онлайн

Банк ЗЕНИТ запустил три антикризисных экспресс-пакета для перехода бизнеса в онлайн. В них входят ключевые опции для продаж через интернет: открытие расчетного счета, настройка интернет-эквайринга, создание сайта, обеспечение техподдержки, настройка рекламной кампании и многое другое. Минимальная стоимость пакета — от 39 900 рублей. Срок реализации — семь дней.

Воспользоваться услугами могут действующие и потенциальные клиенты Банка, которые хотели бы оперативно перевести бизнес в онлайн. До 30 сентября 2020 года действует льготная комиссия на услуги онлайн-эквайринга для компаний розничной продажи продуктов питания, лекарств, бытовой техники, одежды, товаров повседневного спроса, а также клиник, больниц, медицинских лабораторий.

«Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке. Мы следим за тенденциями и внедряем новые продукты, которые востребованы среди наших клиентов. Сегодня, как никогда, для предпринимателей актуален вопрос перевода своего дела в онлайн. Особенно это касается тех отраслей, которые больше всего пострадали от пандемии коронавирусной инфекции. Наши антикризисные пакеты помогут бизнесу быстро и легко осуществить задуманное», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Для получения услуги необходимо оформить заявку на открытие расчетного счета на сайте Банка ЗЕНИТ либо обратиться в любой офис, или позвонить в контакт-центр: 8 (800) 500-40-82.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»