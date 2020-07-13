Первый вертолет класса люкс «Ансат Aurus», выпускаемый в Казани, поставят в этом году

«Ростех» планирует передать заказчику первый вертолет класса люкс «Ансат Aurus»уже в этом году.

Замглавы госкорпорации Владимир Артяков сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с несколькими заказчиками.

Он отметил, что «Ансат Aurus» в начале года успешно прошел серию летных испытаний, по итогам которых Росавиация одобрила изменения в сертификат вертолета и разрешила эксплуатацию вертолета в данной модификации.

Артяков обратил также внимание на то, что «Ансат Aurus» относится к корпоративным вертолетам, а значит — «это товар штучный и эксклюзивный», поэтому в его случае не применимы крупносерийные методы планирования продаж, передает ТАСС.

По его словам, объем производства во многом будет определяться потребностями и пожеланиями заказчиков.

О том, что производство вертолета «Ансат» с салоном повышенной комфортности Aurus начнется на Казанском вертолетном заводе, стало известно в феврале.

