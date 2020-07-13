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В Нижнекамске в этом году отремонтируют четыре детсада за 143,5 млн рублей

06:25, 13.07.2020
В Нижнекамске в этом году отремонтируют четыре детсада за 143,5 млн рублей
Фото: wikimedia.org

В этом году по республиканской программе в Нижнекамске отремонтируют четыре детских сада — №9, 16, 24 и 25. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил руководитель исполкома района Айдар Сайфутдинов.

По его словам, общий объем выделенного финансирования — 143 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Салават купере» в Казани завершается строительство детского сада на 260 мест. Его сдадут в августе 2020 года.

ОбществоОбразование Татарстан
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