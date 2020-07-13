В Нижнекамске в этом году отремонтируют четыре детсада за 143,5 млн рублей

В этом году по республиканской программе в Нижнекамске отремонтируют четыре детских сада — №9, 16, 24 и 25. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил руководитель исполкома района Айдар Сайфутдинов.

По его словам, общий объем выделенного финансирования — 143 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Салават купере» в Казани завершается строительство детского сада на 260 мест. Его сдадут в августе 2020 года.