В «Салават купере» завершается строительство детского сада

В микрорайоне «Салават купере» завершается строительство детского сада. Общая готовность объекта достигла 95%. Строительство ведется по нацпроекту «Демография».

Как рассказали в Госстройнадзоре РТ, сейчас строительные работы близятся к завершению.

«Проводятся отделочные работы, устройство вентилируемого фасада, монтаж внутренних инженерных сетей, началось благоустройство прилегающей территории (завоз грунта, планировка)», — передает пресс-служба ведомства.

Двухэтажный детский сад рассчитан на 260 детей. Он расположен в 3-м квартале жилого комплекса. Полностью ввести его в эксплуатацию планируется в августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что в конце августа в Советском районе Казани в ЖК «Мой ритм» планируется открыть новый детский сад №187 «Киләчәк», рассчитанный на 220 мест.

