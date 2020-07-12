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В Казани парни не заметили, как их друг утонул во время пикника

13:07, 12.07.2020 1
В Казани парни не заметили, как их друг утонул во время пикника
Фото: МЧС по РТ

В Кировском районе Казани утонул 22-летний молодой парень, купаясь ночью в озере Изумрудное. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Группа отдыхающих устроила пикник на озере Изумрудное. Около 22 часов молодые люди заметили долгое отсутствие одного из приятелей. Никто не видел когда и куда он ушел, возможно гулять в лес, либо купаться в озеро. Его вещи остались на месте, сотовый телефон лежал в рюкзаке.

Самостоятельные поиски не дали результата. Прибывшие спасатели организовали поиски с водолазами и кинологами. В два часа ночи тело молодого парня обнаружили в озере.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Рустам Минниханов поручил создать на водных объектах патрульные группы для контроля. За неделю в Татарстане, с учетом вчерашних смертельных случаев, утонули 16 человек.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:21
    Очень опасно купаться после приема больших доз. Организм усиленно выделяет тепло, и в воде человек не замечает, не чувствует, как остывает настолько, что не может двигаться и тонет.
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