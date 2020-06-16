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Минниханов отменил карантин по бешенству в Салмачах

13:33, 16.06.2020
Минниханов отменил карантин по бешенству в Салмачах
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об отмене карантина по бешенству в казанском жилмассиве Салмачи.

«Отменить карантин, установленный в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории жилого массива Салмачи города Казани», — говорится в документе, подписанном президентом РТ во вторник.

В апреле карантин был введен в поселке в связи с выявленными случаями заболевания. Он должен был действовать два месяца с последнего обнаруженного случая.

Общество Татарстан
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