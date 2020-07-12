Загитова поздравила Тутберидзе с победой на премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила Этери Тутберидзе с победой на премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер». В борьбе за эту награду Тутберидзе опередила Брайана Орсера и Рафаэля Арутюняна.

«Поздравляю Этери Георгиевну, заслуженно!» — написала Загитова в своем «Инстаграме» в разделе инста-сториз:

Напомним, что Загитова тренируется у Тутберидзе с 2015 года. В декабре прошлого года фигуристка объявила о приостановлении своей профессиональной карьеры, однако позже Алина возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Ранее в «Реальном времени» вышел обзор на «Инстаграм» Алины Загитовой.