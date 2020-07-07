Эволюция инстаграма Алины Загитовой: от походов в зоопарк — до рекламы косметики и политических призывов

Обзор аккаунта «татарской принцессы»

На минувшей неделе олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была вынуждена ограничить доступ к комментариям своей публикации, призывающей приходить на голосование по поправкам в конституцию РФ. С подобной реакцией аудитории спортсменка в социальной сети Instagram сталкивается не впервые — каждый раз, когда юная Загитова приближается к политическим темам, она получает шквал критики и отписки. Публика Алины предпочитает в ее аккаунте смотреть на вечное красивое, доброе и позитивное. Как менялось отношение аудитории к фигуристке и что любопытного можно найти в ее Instagram — в материале «Реального времени».

Встреча с Тутберидзе и Винни-Пух от Юдзуру Ханю

На начало июля 2020 года в Инстаграм-аккаунте Алины Загитовой — 172 публикации, 781 тысяча подписчиков и всего 275 подписок на другие аккаунты. Между тем, первое фото здесь появилось в ноябре 2015 года — тогда ей было всего 13. В то время будущая мировая звезда фигурного катания еще не была известна широкой публике и могла спокойно позволить себе посещать любое публичное место. Этот снимок сделан в зоопарке и набрал «жалкие» 138 комментариев и 14 тысяч лайков:

На первых снимках 2015-2016 годов фигуристка в основном выкладывала селфи и фото с тренировок.

В 13 лет, когда встал вопрос о дальнейшем развитии в профессии, спортсменка переехала в Москву из Ижевска вместе с бабушкой и поступила в столичный центр спорта и образования «Самбо-70». Когда Алине уже исполнилось 14, она попала в группу к Этери Тутберидзе. Эта встреча стала судьбоносной для всего женского мирового катания. А вот и первое совместное фото с тренером — от 12 августа 2016-го:

В декабре того же года Загитова выложила совместное фото с японским фигуристом Юдзуру Ханю. Именно этот снимок позволил прибавить ей в японской аудитории Instagram. Публикация набрала около 40 тысяч лайков:

Позже спортсменка выложила коллаж, на котором подробно расписала как Ханю подарил ей мягкую игрушку Винни-Пуха:

Первое фото в купальнике, первая критика на фоне политики

В конце 2016-го Алина похвасталась удостоверением мастера спорта и своей кошкой:

2017-й стал переломным в карьере фигуристки. Зимой она уверенно выиграла первенство России среди юниоров, потом — Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, а в марте заняла первое место на юниорском чемпионате мира в Тайбэе. В мае спортсменка официально перешла во взрослое фигурное катание и уже в декабре выиграла финал Гран-при — так Алина получила мировую известность незадолго до Олимпиады в Пхенчхане. Сказалось это и на Instagram-аккаунте «татарской принцессы». Теперь фото с одним Винни-Пухом дело не ограничивалось — игрушек стало гораздо больше.



Вершина спортивной карьеры Загитовой — олимпийское золото в Южной Корее. На фото с того дня — только члены команды Тутберидзе:

С первой волной критики на фоне политики спортсменка столкнулась весной 2018-го. Тогда в марте были президентские выборы, а в мае — инаугурация Владимира Путина. Комментарии под фотографией с нее тогда пришлось старательно почистить.



В конце весны 16-летняя Алина опубликовала и первое фото в купальнике с отдыха в Доминикане:

Особняком в аккаунте Алины стоят фотографии с ее известной на весь мир фигурного катания собачкой Масару. Первый снимок фигуристки и пса был опубликован летом 2018:

Трогательные посты и критика от «медвеботов»

В 2019-м Загитова уже была спортивной мегазвездой. Характер публикаций ее аккаунта чуть изменился, стал появляться обязательный английский вариант записей, возросла и его популярность — в день доходило до 10 тысяч новых подписчиков. Однако место трогательным и пронзительным постам также осталось. Особняком стоит публикация, в которой Алина поздравляет с днем рождения Этери Тутберидзе и говорит ей «миллион спасибо»:



— Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы — пример красоты, женственности, целеустремленности, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперед. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения. Спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под свое чуткое крыло. Миллион раз СПАСИБО, — написала фигуристка 24 февраля, в день рождения своего тренера.

Ровно через месяц Загитова стала чемпионкой мира и опубликовала еще один трогательный пост:



— Мечты сбываются. Я это точно знаю. Надо только верить в себя, не бояться и уверенно идти к своей мечте, даже когда руки совсем опускаются. Мне выпала большая удача работать с моими любимыми тренерами, о которых я не устану говорить, которыми я не устану восхищаться, — написала Алина.

Эта публикация собрала почти 200 тысяч лайков.

В апреле 2019 года Загитова опубликовала одну из своих самых популярных фотографий, на которой она в образе далеко не маленькой девочки, а истинной леди. Фотосессия проходила для одного из японских модных журналов. Алина незадолго до этого стала лицом всемирно известной компании Shiseido, которая и стала инициатором съемки:

12 апреля, в день космонавтики, Алина и Масару стали гостями программы «Вечерний Ургант», о чем и сообщила своим подписчикам:

Фотографий в аккаунте спортсменки становилось все больше, и они становились все более взрослыми и женственными. Милая девочка-подросток превращалась во взрослую девушку, уверенную в собственной красоте:

Появилась и новая порция фотографий в купальнике. Как отметила в подписи к публикации сама Загитова, это она сделала «по многочисленным просьбам» подписчиков. Подписчики не преминули обрушить на фигуристку шквал восхищения в комментариях:

Япония теперь окончательно стала для Алины особенной страной. Начало лета 2019 года она провела там с показательными выступлениями. Именно к этому времени относится снимок, на котором она в юкате («одежда для ванной») — традиционном легком кимоно с прямыми швами и широкими рукавами. За это фото на Алину обрушился в соцсетях шквал критики от поклонников Евгении Медведевы, которая ровно год назад тоже позировала в юкате. Но еще больше критики фигуристке досталось за прокат на льду, подозрительно похожий на медведевский.



Старые видео на миллион просмотров

Отдельно стоит рассказать о видео в аккаунте Загитовой. Первое было опубликовано весной 2017 года, и ничего замысловатого в нем нет, но свой миллион просмотров за три года оно собрало:

А вот второе видео, датированное июнем 2018, стало настоящим хитом в фан-группах фигуристки. На нем тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз стоит с завязанными глазами, а Алина весело мешает ему исполнить один из незамысловатых трюков:

Следующие видео в аккаунте уже сплошь и рядом носили рекламный характер. Зимой 2019 Загитова стала одним из самых узнаваемых лиц спортивного бренда PUMA:



Не обошлось и без роликов, снятых для SHISEIDO:

Среди рекламных видеопостов практически затерялись видео из повседневной жизни. Вот, например, спортсменка кормит уток (в компании собаки, но не Масару):

Приостановка карьеры, карантин в Казани и отписки

Осенью 2019 спортивные результаты Загитовой пошли на спад — в фигурное катание ворвалась новая плеяда молодых и дерзких произведений «фабрики Тутберидзе». Еще весной того года экс-фигурист Роман Костомаров стал гостем редакции «Реального времени» и заявил о том, что Алине стоит подумать о завершении карьеры уже сейчас — никакого смысла бодаться с новым поколением ей нет. Тогда слова прославленного спортсмена многим показались настоящим кощунством, но к концу года все встало на свои места. Загитова в эфире Первого канала объявила о том, что не завершает, но приостанавливает свою карьеру в 17 лет:



— После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, «что означает мое интервью», и «почему я завершила карьеру». Я очень волновалась, но все же четко донесла свои мысли, которые впоследствии были по-разному интерпретированы другими СМИ: «Я приостанавливаю свое участие в соревнованиях. Я никуда не ухожу, но я не участвую в чемпионате России и без отбора не претендую ни на чемпионат Европы, ни на Чемпионат мира, потому что я всегда отбираюсь по спортивному принципу.

Для меня фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт –то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая Олимпийское золото и золото чемпионата мира, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», — пояснила в своем Instagram фигуристка.

Впервые за долгое время Загитова смогла спокойно и без волнений встретить Новый год. Сделала она это в компании с сестрой Сабиной:

Появилось время погулять по вечерней Москве:



Освободилось время и для рекламы любимой Shiseido:

Самоизоляцию Алина проводила в Казани у родителей. Ее папа, Ильназ Загитов, в прошлом году стал главным тренером молодежной команды «Ак Барса». На видео спортсменка в компании домашнего питомца прилежно выполняет комплекс упражнений:

А вот на прошлой неделе Загитова впервые была вынуждена закрыть возможность комментария к своей записи и столкнулась с массовыми отписками. Все из-за призыва отправиться на голосование по поправкам в конституцию РФ:

Запись стоит среди многочисленных рекламных постов и трогательного фото из ижевского зоопарка. Несмотря на волну критики, около 50 тысяч лайков она все-таки набрала. Одним из первых поддержал призыв спортсменки глава штаба сборной России по хоккею и вице-президент питерского СКА Роман Ротенберг. Но взамен Алина получила порядка трех тысяч отписок от своего аккаунта.



На кого подписана Загитова?

Алина Загитова подписана всего на 275 других аккаунтов. В основном, это публичные персоны из мира телевидения или звезды YouTube — вроде ведущей Первого канала Екатерины Андреевой, Иды Галич, Насти Ивлеевой, Регины Тодоренко, Кати Варнавы. Есть, конечно, среди подписок Алины спортсмены — футболисты Александр Головин, Алексей Миранчук и Федора Смолов; хоккеисты представлены в лице Ильи Ковальчука, Максима Мамина, Виталия Кравцова и Александра Романова. Загитова «зафолловила» коллег-фигуристов со всего мира. При этом она не подписана ни на Евгению Медведеву, ни на новых звездочек «фабрики Тутберидзе».

Из российских артистов Алина подписана на певцов T-Killah и Сергея Лазарева, на певиц Ольгу Бузову, Полину Гагарину и Веру Брежневу. Из зарубежных — на аккаунты Билли Айлиш, Дженнифер Лопес и Арианы Гранде. Интересуют ее и голливудские актрисы — Эмма Уотсон и Меган Фокс.

А еще Алина подглядывает за жизнью Криштиану Роналду, Ирины Шейк, Виктории Бекхэм, Яны Рудковской, Александры Солдатовой, Елены Исинбаевой.

