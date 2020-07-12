В Татарстане возбудили уголовное дело после незаконной добычи щебня

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту безлицензионной добычи щебня у села Старый Иштеряк Лениногорского района. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

Незаконная добыча была обнаружена инспекторами в феврале этого года. Основная часть добытого ОПИ складировалась у пункта охраны для последующей продажи, часть уже была куплена и вывезена на объект в Нурлатском районе.

Ущерб от действий нарушителя составляет 2 миллиона 137 тысяч рублей. Компании грозит штраф до 1 миллиона рублей. Кроме этого, следственным отделом МВД России по Лениногорскому району возбуждено уголовное дело по факту хищения природных ресурсов, передает пресс-служба ведомства.

Ранее под Казанью сотрудники Министерства экологии зафиксировали момент погрузки чернозема в кузов самосвала. В ведомстве считают, что плодородный слой сняли с целью продажи.

