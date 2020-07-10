Под Казанью экологи обнаружили снятие плодородного слоя земли

Под Казанью сотрудники Министерства экологии зафиксировали момент погрузки чернозема в кузов самосвала. В ведомстве считают, что плодородный слой сняли с целью продажи.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, инцидент зафиксировали в ходе рейда инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Экологи заметили на навале добытого грунта объявление о продаже чернозема. Плодородный слой сняли на площади 125 кв. метров.

На месте представитель собственника уверял, что снятый слой почвы предназначался для собственного использования, а сам участок отведен под строительство. Когда экологи вызвали полицейских, прежний баннер о продаже был быстро заменен на другой, уже о приеме грунта.

Дело о снятии плодородного слоя земли передано в полицию.

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