Ночью в Казани экипажи ДПС преследовали водителя, протаранившего два авто — видео

Фото: пиксабей

Ночью в Казани несколько экипажей ДПС преследовали предположительно пьяного лихача.

Как рассказали в Сети очевидцы, водитель во время погони он протаранил два автомобиля на улице Ломжинская.

«Сотрудник ДПС выбежал, чтобы вытащить по предварительным данным пьяного водителя из машины, но упал, машина скрылась, дальше преследовал второй экипаж», — рассказали в Сети.

Машину догнали только на Завойского. Однако в автомобиле оказались только пассажиры, водитель скрылся в частном секторе.

В Казани сняли на видео аварию у Лебяжьего, где лихач разбил несколько авто.

