Блогер рассказала о новом мошенническом фонде из Казани — компании Finiko

В Сети набирает популярность компания «Finiko» из Казани, которая позиционирует себя инвестиционный фонд. Ролик-разоблачение был опубликован на Youtube.

Finiko называет себя «автоматизированной системой генерации прибыли». Они обещают людям карты с кэшбеком в 25% и приумножение инвестиций.

«Допустим, вы хотите купить квартиру за 10 млн, но у вас есть только 3,5 млн рублей. <..> В «Финике» предлагают отдать им на 4 месяца эти 3,5 млн рублей, они у них там «полежат» и по истечении 4 месяцев они отдадут вам уже 10 млн», — рассказывает блогер одну из схем компании.



Она также обратила внимание на то, что в пользовательском соглашении компании прописано, что она не несет ответственности и обязательств перед пользователем за любые возникшие потери или убытки.

В мае началось расследование уголовного дела в отношении четырех организаторов еще одного инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD. Подозреваемыми признаны четыре организатора этой компании, включая челнинского бизнесмена Эрика Гафарова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, признаки преступления выявила прокурорская проверка.

