Ситуационный центр в Нижнекамске и открытие новой мечети в Ютазинском районе: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 11 июля

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов опубликовал сегодня селфи. Несмотря на жаркую погоду, Фаттахов оделся тепло. Можно предположить, что селфи «старые», поскольку глава Актанышского района еще шесть дней назад выложил фотографии с тренировки в такой же экипировке.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин также опубликовал в «сторис» свою фотографию. На нем он позирует вместе с белой собакой.

Помимо этого, Айдар Метшин обсудил сегодня с министром МВД РТ Артемом Хохориным организацию ситуационного центра в УВД Нижнекамска. Отметим, что под этим постом замечена необычная активность зарубежных пользователей, которые на английском языке требуют справедливости для женщин, подвергшимся избиению неадекватного мужчины в парке «Семья».

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин сегодня решил напомнить подписчикам об опасности лесных пожаров. В своем посту он рассказал пользователям что нужно делать, чтобы избежать возгорания леса.

Руководитель Исполнительного комитета Ютазинского района Аяз Шафигуллин рассказал об открытии новой мечети в селе Старый Казакерик.

Татьяна Леухина