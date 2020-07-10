Следком завел уголовные дела после гибели в Татарстане двоих детей во время купания

СК РФ по Татарстану возбудил уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели двоих детей во время купания.

Вчера, 9 июля, в Рыбно-Слободском районе и в Нижнекамске утонули дети в возрасте 5 и 13 лет.

По предварительным данным, в обоих случаях ребята ушли купаться со сверстниками, без сопровождения взрослых. При этом ни один из них не умел плавать.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее в Удмуртии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в водоеме 12-летнего ребенка из Казани.

