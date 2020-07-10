В Советском районе Казани загорелся мусорный полигон

В Советском районе Казани на Мамадышском тракте загорелся полигон ТБО.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 18:50. Прибывшие на полигон «Восточный» пожарные обнаружили, что тлеет мусор на площади 800 кв. метров.

На месте работает спецтехника, а также направлены водовозки от МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

На этой неделе в Казани ночью произошел крупный пожар на складе с тюками со вторсырьем. Загорелось административное здание на улице Южно-Промышленной, никто не пострадал.

