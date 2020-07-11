Минниханов поздравил жителей Чувашской республики с праздником Уяв

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Чувашской республики с ярким и самобытным праздником Уяв.

Минниханов отметил, что в палитре многочисленных народных торжеств Татарстана, праздник Уяв выделяется неповторимым колоритом и глубинным обрядово-поэтическим содержанием.

«В этом празднике воплотилась сама душа чувашского народа с его стремлением к красоте и единству с окружающей природой, трудолюбием и гостеприимством, отвагой и упорством, бережным отношением к народному культурному наследию и радушным хлебосольством. До краев наполненный степенными хороводными шествиями и танцами, мелодичными песнями и задорными играми, Уяв никого не оставляет равнодушным.

С каждым годом этот прекрасный праздник гармонично соединяет в себе прошлое и современное, воспитывает любовь к родному краю, созидательному труду, почтение к старшим, братское отношение к представителям других национальностей и вероисповеданий. Татарстанцы искренне гордятся тем, что Уяв, как и вся культура чувашского народа, является нашим общим духовным достоянием. Как точно подметил выдающийся чувашский поэт Педер Хузангай: «В соседних памятных селеньях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уваженьем — иптэш, товарищ иль юлдаш: единый смысл трёх разных слов понятен испокон веков».

Большую роль в развитии национальных традиций, родного языка и культуры чувашского народа играет Чувашская национально-культурная автономия. Ее активная деятельность находит широкий отклик среди культурной, научной и образовательной общественности Татарстана, во многом являясь примером в решении вопросов сохранения национальной идентичности», — гласит обращение президента республики Татарстан.

В этом году Уяв проводится в онлайн-формате. Однако из-за этого он не только не потеряет свое уникальное звучание, но и счет современных технических возможностей заметно расширит праздничную программу.

В завершение Минниханов выразил искренние пожелания всем тем, кто сегодня отмечает этот праздник

«Искренне желаю всем радостного настроения, счастья и жизненного оптимизма! Мира вам, крепкого здоровья, добра и благополучия!» — гласит обращение.