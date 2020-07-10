В России начали разрабатывать вакцину от коронавируса специально для детей

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что у детей должна быть специальная вакцина от коронавируса, сейчас в России работа над ней только начинается.

«Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, ну, было бы, наверное, преждевременно», — сказала Попова в интервью на канале «Россия 1». (цитата по «РИА Новости»)



Попова заметила, что у детей, которые переболели COVID-19, формируется иммунитет к инфекции.

Сегодня заведующий отделением педиатрии детской больницы №1 Казани Ильдус Лутфуллин рассказал об еще одном симптоме коронавируса у детей — сыпи. Врач отметил, что сыпь держалась у малыша примерно 4-5 дней, после чего исчезла сама.



За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала более 228 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии.

