В Татарстане подразделения Госавтоинспекции возобновили личный прием граждан без предварительной записи
В Татарстане подразделения Госавтоинспекции вновь стали принимать граждан без предварительной записи.
При этом пускать в подразделения ГИБДД будут с соблюдением социального дистанцирования, а также масочного режима, для того, чтобы не допустить большого скопления людей.
Также граждане могут направить заявление о регистрации транспортного средства, подать заявку на участие в экзамене на право управления транспортными средствами и на получение водительского удостоверения через портал госуслуг РФ.
Получить услуги можно в любом регистрационном и экзаменационном подразделении, выбрав удобные день и время, передает мэрия Казани.
Во вторник, 14 июля, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и прокурор РТ Илдус Нафиков проведут прием граждан.
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