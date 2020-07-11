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В Татарстане подразделения Госавтоинспекции возобновили личный прием граждан без предварительной записи

01:27, 11.07.2020
В Татарстане подразделения Госавтоинспекции возобновили личный прием граждан без предварительной записи
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подразделения Госавтоинспекции вновь стали принимать граждан без предварительной записи.

При этом пускать в подразделения ГИБДД будут с соблюдением социального дистанцирования, а также масочного режима, для того, чтобы не допустить большого скопления людей.

Также граждане могут направить заявление о регистрации транспортного средства, подать заявку на участие в экзамене на право управления транспортными средствами и на получение водительского удостоверения через портал госуслуг РФ.

Получить услуги можно в любом регистрационном и экзаменационном подразделении, выбрав удобные день и время, передает мэрия Казани.

Во вторник, 14 июля, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и прокурор РТ Илдус Нафиков проведут прием граждан.

ОбществоВластьАвто Татарстан
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