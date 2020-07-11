В Татарстане подразделения Госавтоинспекции возобновили личный прием граждан без предварительной записи

В Татарстане подразделения Госавтоинспекции вновь стали принимать граждан без предварительной записи.

При этом пускать в подразделения ГИБДД будут с соблюдением социального дистанцирования, а также масочного режима, для того, чтобы не допустить большого скопления людей.

Также граждане могут направить заявление о регистрации транспортного средства, подать заявку на участие в экзамене на право управления транспортными средствами и на получение водительского удостоверения через портал госуслуг РФ.

Получить услуги можно в любом регистрационном и экзаменационном подразделении, выбрав удобные день и время, передает мэрия Казани.



Во вторник, 14 июля, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и прокурор РТ Илдус Нафиков проведут прием граждан.

