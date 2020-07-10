В Нижнекамске после жалобы на тараканов и запах выпечки закрыли пекарню в жилом доме

В Нижнекамске постановлением суда на 30 суток приостановлена работа пекарни по адресу пр. Строителей, 44 (ИП Шапорев Э.Р.). Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, пекарня не может размещаться в жилых помещениях, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по РТ.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Роспотребнадзор обратилась жительница дома, она пожаловалась на тараканов и постоянный запах выпечки в квартире.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку. Согласно представленным ИП сведениям, помещения использовались как офисные. На самом деле, в помещении находилась пекарня — в момент проверки там готовили выпечку. Оборот мучных изделий составил 759 шт., пельменей — 100 кг.

Кроме того, пекарня приготовила к отправке рогалики со сгущенкой с «авансовой» маркировкой.



По итогам проверки за маркировку готовой продукции «авансовой» датой, за допуск к работе сотрудников без сведений о прохождении медицинского осмотра, ненадлежащее хранение мучных изделий (на полу), наличие насекомых в цехе на индивидуального предпринимателя Шапорева Э.Р. наложили штраф в размере 30 тыс. рублей.