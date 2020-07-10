На устройствах Apple по всему миру произошел сбой

На устройствах Apple по всему миру произошел технический сбой.

Как пишет The Verge, в соцсетях владельцы iPhone и iPad пожаловались на неудачные попытки запустить некоторые приложения: Viber, Spotify, Pinterest, Tinder и другие. По их словам, при нажатии на иконку программы открывались, однако вылетали через несколько секунд.



По предварительным данным, причиной сбоя стали неполадки в работе Facebook SDK, который отвечает за вход в приложения.

Накануне Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14.

