Apple представила первую публичную бета-версию iOS 14

Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14 и iPadOS 14. Ее можно скачать на сайте бета-тестирования Apple.

Apple представила новую операционную систему 22 июня. «Реальное время» рассказало, какие изменения появились в новой IOS.

Также компания объявила о планах отказаться от процессоров Intel в своих компьютерах. Вместо них в mac новых поколений будут использоваться процессоры, разработанные самой компанией. Это значит, что в будущем на macOS можно будет запустить приложения, созданные для iOS и iPadOS.

