Под домашний арест отправили замдиректора музея «Остров-град Свияжск»

Сегодня Приволжский райсуд Казани избрал меру пресечения для замдиректора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» по общим вопросам Рената Сунгатуллина. По ходатайству Следкома он помещен под домашний арест до 3 сентября, сообщают источники «Реального времени».



Сунгатуллин стал первым фигурантом уголовного дела по истории с закупкой оборудования для реставрационных мастерских музея по госконтракту Минкульта Татарстана 2018 года. По версии следствия, из 10,7 млн были похищены более 1 млн рублей — путем включения в поставку более дешевых и бывших в употреблении товаров.

Замдиректора подозревают в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при подписании товарной накладной о получении товара еще до начала поставки, вследствие чего работа исполнителя — бизнесмена из Санкт-Петербурга Олега Кононова — в нарушение регламента госзакупок была оплачена авансом.

Дело возбуждено в отношении Сунгатуллина, Кононова и неустановленных лиц.