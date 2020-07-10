Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и региональное отделение «Деловой России» заключили соглашение о сотрудничестве

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и региональное отделение «Деловой России» заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает развитие партнерства, долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества в реализации программ, направленных на поддержку и развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в том числе совершенствование нормативно-правовой базы.

Стороны также договорились о совместной организации практических и тематических мероприятий, формировании коммуникативных и консультационных площадок для представителей бизнеса.

Антон Каменев, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Мы отмечаем увеличение численности предпринимателей, которые хотят открыть свое дело или развивать уже имеющийся бизнес в новых направлениях. Наша совместная задача с «Деловой Россией» — обеспечить бизнес-сообщество Татарстана знаниями, инструментами и сервисами, которые необходимы ему для успешного развития».

Стороны договорились о совместном формировании экспертных оценок в денежно-кредитной сфере, а также о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Артур Абдульзянов, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

«Цель, которую мы хотим достигнуть благодаря нашему соглашению — создание условий, в которых предпринимательство будет развиваться наиболее устойчиво. Соглашение предусматривает разработку и реализацию совместных программ и проектов по финансированию производства в сфере предпринимательской деятельности. В сегодняшние непростые в экономическом плане времена бизнес особенно ценит надежность. Я абсолютно убежден, что в лице Сбербанка мы обретем надежного партнера на долгие годы».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк