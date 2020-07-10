«Для себя ставил музыку, народ сам подтянулся»

Фото: Илья Репин

Вечеринки порадовали одних казанцев и возмутили других



В соцсетях распространились многочисленные видео с вечеринок, которые проходят на открытом воздухе прямо в центре Казани. На одной из записей группа молодежи танцует на парковке неподалеку от Центрального стадиона — напротив стен Казанского кремля. При этом речь явно идет не о спонтанном собрании — для музыкального сопровождения организаторы события «подогнали» диджейский пульт и мощные колонки.

Реакция казанцев оказалась бурной. И крайне неоднозначной. Многие в комментариях горячо приветствовали инициативу — в условиях ограничительных мер люди явно истосковались по веселью.

«Вот бы они так каждые выходные устраивали, люди ведь так соскучились по таким мероприятиям», — пишет пользовательница под ником Камилла.

«Наконец-то хоть кто-то этим занялся. Радость приносит людям», — добавляет Ленар уже под другим видео, снятом на песчаном пляже на противоположном берегу Казанки.

Но многих происходящее и возмутило. Особенно бурно пользователи отреагировали на видео, которое появилось сегодня утром: две девушки исполняют откровенные танцы на фоне «Кул-Шарифа» и курят кальян.

«А зачем голым задом вертеть на фоне мечети? Дуры», — написал некто под ником Юрий Фадеев, чем спровоцировал бурную и продолжительную дискуссию о допустимости подобных танцев.

В комментарии пришла и одна из девушек, засветившаяся в видеоролике, — в соцсети она присутствует под ником Лика Миронова. «Вот все верно, просто на красивом фоне [решила станцевать]», — написала она, после чего комментаторы перешли уже на личные оскорбления в ее адрес.

«Пора спасать город от разврата, организовывать шариатские патрули, вводить большие штрафы и т. п. Найти — и по 15 суток в обезьяннике», — добавил еще один пользователь, ратующий за моральный облик жителей города.

Комментариев в таком духе только на страницах одного паблика набралось больше сотни за ночь.

«Ставил музыку, записывал видео. А народ подтянулся»

А есть и те, кого моральные аспекты вопроса не беспокоят, зато тревожит эпидемиологическая ситуация. Как же запрет на массовые мероприятия, который пока еще действует в Татарстане? «Реальное время» связалось с одним из организаторов подобных вечеринок — он выступает под ником DJ SINA. Похоже, что ограничительные меры волнуют его далеко не в первую очередь:

— Мы ничего не нарушали, домов жилых нет рядом. Поэтому [сотрудники правоохранительных органов на эту вечеринку] и не зашли.

DJ SINA: «Мы ничего не нарушали, домов жилых нет рядом». Фото facebook.com/djsinakzn

Что же касается ограничительных мер, он заявил: «Все [проходит] на улице же. Дело каждого». Диджей добавил, что фактически он и не ставил перед собой цель организовать вечеринку:

— У меня не было цели собрать народ, я для себя ставил музыку, записывал видео. А там народ сам подтянулся.

В региональном управлении Роспотребнадзора «Реальному времени» сообщили, что вопросы контроля соблюдения запрета на массовые мероприятия находится в компетенции МВД Татарстана. В пресс-службе МВД еще не ответили на запрос издания — ответ будет опубликован при получении.

«Рейвы» у стен кремля — это не первый случай неофициальных вечеринок за время самоизоляции. Так, еще в мае стихийные вечеринки регулярно проходили у Речного порта, и на них сотрудники правоохранительных органов реагировали. С начала лета ГИБДД стала регулярно устраивать облавы на отдыхающих там, включив эту зону в маршруты патрулирования. Можно сказать, что после этого любители ночных тусовок и облюбовали себе другое место — у Центрального стадиона.

В мае стихийные вечеринки регулярно проходили у Речного порта. Фото Ильи Репина

Александр Артемьев