Центризбирком Татарстана проверит сведения о кандидатах на выборах

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Представители из МВД по РТ, Министерства образования РТ, Управления Росреестра по РТ, Управления по вопросам миграции МВД по РТ, Управления ФНС России по РТ проверят сведения о кандидатах, представляемых в период выдвижения и регистрации на выборах 13 сентября 2020 года. Об этом сообщает ЦИК РТ.



«В период выдвижения и регистрации кандидатов проверке подлежат личные сведения: паспортные данные, образование, наличие у кандидатов иностранного гражданства и вида на жительство в зарубежных странах, сведения об имуществе, ценных бумагах, имеющихся у кандидатов, а также сведений о судимости. Совместно с компетентными органами наши избиркомы проводят проверку поданных кандидатами данных. Эта процедура определена действующим законодательством, — сказал председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.

В единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории РТ пройдут выборы президента Республики Татарстан, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований (порядка 7,7 тыс. мандатов) дополнительные выборы депутата Госсовета по Елабужскому округу №37, дополнительные выборы депутата Госдумы по Нижнекамскому округу №28.

Ранее стало известно, с какой программой Минниханов идет на выборы.

