Незаконная массовка: как проводит вечер пятницы «несознательная» молодежь

Несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия, казанская молодежь продолжает собираться в популярных местах отдыха. Накануне вечером группы с кальянами были замечены на парковках у КРК «Пирамида» и Центрального стадиона, у ресторана «Парус» на Кремлевской набережной напротив здания цирка и в излюбленном месте "кальянщиков" - Речном порту. Поздним вечером выезжающие от Речпорта машины проверяли сотрудники ГИБДД.

Первые новости о тусовках молодежи в Речном порту появились в середине мая, через несколько дней после отмены режима самоизоляции в Татарстане. Они привлекли к себе внимание полиции из-за регулярных постов в Instagram, которые стали сенсацией в казанских СМИ. Несколько раз силовики разгоняли собиравшихся, после чего командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин рассказал, что отныне казанские полицейские будут патрулировать Речной порт и проверять, нет ли каких-либо нарушений со стороны молодежи, проводящей здесь вечеринки. В ГИБДД действительно включили этот участок города в маршрут патрулирования, однако это не остановило регулярно собирающихся там молодых людей.