Казань вошла в список самых бюджетных направлений для поездок на поезде

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip представил список бюджетных направлений на поезде. Выяснилось, что дешевле всего съездить в соседние регионы.

Как выяснили аналитики, поездки в туристические города будут стоить не дороже 1000 рублей в одну сторону. Например, из Казани билет в Ижевск обойдется именно в эту сумму.

Самыми бюджетными вариантами стали направления из Москвы в ближайшие регионы. Так, стоимость билета до Твери начинается от 250 рублей, до Смоленска — от 420 рублей, до Калуги — от 490 рублей, а до Брянска — от 520 рублей, передает RT.



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