Сергей Фургал не признал вину

Задержанный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил что не признает вину, об этом сообщил член ОНК Москвы Борис Клин, который посетил его в изоляторе временного содержания.

«Конечно, вины не признаю, о чём тут говорить? Если сказать, что я возмущён и шокирован (происходящим. — ред.), это значит не сказать ничего», - передает RT слова губернатора.

Ранее Следственный комитет предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Речь идет о преступлениях, которые были совершены в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

